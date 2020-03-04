Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования. Действие соответствующего постановления, которое подписал 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин, не распространяется на вывоз масок и других медизделий гражданами для личного пользования.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 1 июня 2020 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации продукции по перечню согласно приложению, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Российской Федерации, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции", - говорится в постановлении.

Как отмечается в сообщении Минпромторга, в перечне продукции со временным ограничением на вывоз - защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

"Отмечу, что действие запрета не распространяется на вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам (в том числе Китаю)",- приводятся в сообщении министерства слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Прежде всего необходимо предотвратить так называемый искусственный дефицит некоторых медицинских изделий - масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж", - отметил министр. Как сообщалось ранее, в России сейчас ежесуточно выпускается около 1,5 млн медицинских масок.

Временный запрет на вывоз из РФ также распространяется на товары, которые до вступления постановления в силу были помещены под таможенные процедуры, но фактический вывоз которых еще не начался. Минэкономразвития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию и внести на ее рассмотрение предложение о введении временного запрета. Министерство промышленности и торговли будет мониторить реализацию запрета.

Постановление соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров РФ, добавил Мантуров.

О распространении коронавируса

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.