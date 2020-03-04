Счетная палата: прогноз по снижению бедности до 10,8% в 2020 году может быть не достигнут

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Реализации социальных мер из послания президента может не хватить для снижения бедности в 2020 года до уровня 10,8%, говорится в заключении Счетной палаты к поправкам в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, которые в среду Госдума рассмотрит в первом чтении. Соответствующие ожидания по снижению бедности содержатся в обновленном прогнозе.

"Реализация мер социального пакета, указанных в послании президента Российской Федерации, позволит повысить уровень доходов населения (в 2020 году - 1,9% вместо ожидаемых ранее 1,5%), а также снизить уровень бедности в 2020 году на дополнительные 0,9 процентного пункта - до 10,8%. Однако влияние мер поддержки населения на снижение уровня бедности может быть переоценено, так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население", - отмечается в документе.

Кроме того, более быстрое снижение расчетного значения уровня бедности в ожидаемых итогах обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают авторы заключения.

Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития РФ, являющему составной частью пакета поправок в бюджет, уровень бедности в РФ может снизиться до 10,8% в текущем году (действующий вариант - 11,7%), до 9,8% в 2021 году (10,8%) и до 8,8% в 2022 году (9,4%).