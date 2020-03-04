Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать "по щелчку"

Он отметил, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян, которую глава государства объяснил резким - почти в два раза - падением цен на энергоносители. Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов. "Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать, <...> способов много", - подчеркнул российский лидер.

"Мы хотели уйти [от нефтезависимости] и постепенно уходим, кстати говоря, - сказал он в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". - Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет". "Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев", - добавил президент.

По его словам, "наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан - это совершенно очевидно". "В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, сейчас мы это и обсуждаем", - уточнил глава государства. Он отметил, что в том числе для решения этой проблемы было инициированы национальные проекты "с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе".

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны. "Есть и объективные обстоятельства, понимаете, - пояснил он. - Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?"

Снижение инфляции

Кроме того, Путин обратил внимание на значительное снижение уровня инфляции по сравнению с 1990-ми годами. "В 1999 году, когда я стал председателем правительства, она [инфляция] была 35-36%, по-моему, в 1992 году было 2600 пунктов", - напомнил президент, указав, что сейчас этот показатель "крутится в районе 3%".

Он подчеркнул, что это имеет серьезное значение для граждан, потому что "люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются". "Реально люди чувствуют это на своем кошельке", - заметил президент.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru