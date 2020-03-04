Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

Интервью с президентом России: впервые онлайн в видеоформате От законотворчества и свободы слова до любимого досуга и образа "царя"

В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" он сравнил нынешние показатели с положением 2000 года, когда за чертой бедности жили 42 млн человек, а долги государства достигали $145 млрд при золотовалютных резервах в $12,5 млрд.

"Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - напомнил глава государства. С тех пор, отметил он, пенсии и реальные доходы россиян существенно выросли, а за чертой бедности сейчас остаются 13,5 млн человек, что втрое меньше, чем 20 лет назад.

"Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот", - сказал Путин.

Он пояснил, что "люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра". "И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь", - добавил президент.

Глава государства объяснил, чем отличается экономическая стабильность от застоя: "Экономическая стабильность - это база для развития. И вообще, стабильность это всегда база для развития. А застой это, по сути дела, движение назад, никакого развития".

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