{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

В интервью ТАСС президент сравнил нынешние показатели с положением 2000 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экономическая ситуация в России не идеальна, признает президент России Владимир Путин.

Спецпроект на тему
Интервью с президентом России: впервые онлайн в видеоформате От законотворчества и свободы слова до любимого досуга и образа "царя"

В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" он сравнил нынешние показатели с положением 2000 года, когда за чертой бедности жили 42 млн человек, а долги государства достигали $145 млрд при золотовалютных резервах в $12,5 млрд.

"Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - напомнил глава государства. С тех пор, отметил он, пенсии и реальные доходы россиян существенно выросли, а за чертой бедности сейчас остаются 13,5 млн человек, что втрое меньше, чем 20 лет назад.

"Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот", - сказал Путин.

Он пояснил, что "люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра". "И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь", - добавил президент.

Глава государства объяснил, чем отличается экономическая стабильность от застоя: "Экономическая стабильность - это база для развития. И вообще, стабильность это всегда база для развития. А застой это, по сути дела, движение назад, никакого развития".

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
Реклама на ТАСС
Интервью Владимира Путина ТАСС
Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998 года не повторится
По словам президента, с началом мирового кризиса перед властями встала задача "не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС