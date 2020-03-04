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Распространение коронавируса нового типа

KazanSummit 2020 перенесен на более поздний срок из-за коронавируса

Новая дата мероприятия пока не называется

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit" заявили о переносе мероприятия на более поздний срок в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Информация опубликована на официальной странице саммита в Instagram.

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В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT» @kazansummit переносится на более поздний срок. Ставьте уведомления на наши публикации, чтобы первыми узнать о дате его проведения. Безопасность и здоровье участников для нас – превыше всего! #KazanSummit2020

Публикация от KAZANSUMMIT 2020 (@kazansummit)

"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: KazanSummit " переносится на более поздний срок. Ставьте уведомления на наши публикации, чтобы первыми узнать о дате его проведения. Безопасность и здоровье участников для нас - превыше всего!" - говорится в сообщении.

Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" ежегодно собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.

Теги
РоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
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