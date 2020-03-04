ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы стать фрилансерами

Согласно материалам опроса, порядка 23% респондентов хотели бы стать фрилансерами, в то время как 7% россиян затруднились ответить на поставленный вопрос. Примерно треть опрошенных (34%) хотят перейти на фриланс в связи с тем, что он может принести больший доход. В качестве других преимуществ работы фрилансером респонденты назвали независимость от начальства и свободу действий (24%), более гибкий и удобный график (18%), больше свободного времени (10%), а также возможность самореализации и более творческий характер работы (8%).

Порядка 15% опрошенных россиян отметили, что фрилансер - это тот, кто самостоятельно находит работу и является вольнонаемным работником. Еще по 5% респондентов считают, что фрилансер - это работающий на себя человек и тот, кто работает удаленно. Вместе с тем 3% россиян никогда не слышали этого слова, а 65% затруднились дать ему определение.

Что касается отношения опрошенных к фрилансерам, то оно чаще положительное или безразличное (41% и 49% соответственно). При это положительное отношение чаще проявляют 35-44-летние россияне (51%), а также молодые люди в возрасте 18-24 лет (46%). Безразлично к фрилансерам чаше всего относятся респонденты 25-34 лет (59%). Отрицательное отношение к фрилансерам выразили 6% участников опроса, чаще всего представители старшего поколения в возрасте от 60 лет (12%).

По 28% россиян считают, что фрилансеры работают больше или столько же, сколько и работники с постоянной работой. Еще 16% респондентов убеждены, что рабочий день фрилансеров короче, а 28% россиян затруднились ответить на данный вопрос. Порядка трети участников опроса (34%) отметили, что фрилансеры работают скорее эффективнее, чем работники с постоянной работой (чаще так считают те, кто симпатизирует фрилансерам - 52%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга - 41%). Четверть респондентов (28%) предполагают, что эффективность фрилансеров такая же, как у работников с постоянной работой, так чаще рассуждают те, кто относятся к фрилансерам безразлично (32%). Еще 12% считают их менее эффективными, а 26% россиян и вовсе затруднились оценить фрилансеров по данному параметру.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 февраля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.