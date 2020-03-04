Абрамченко: федеральная схема обращения бытовых отходов появится в середине 2020 года

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Появление федеральной схемы размещения бытовых отходов ожидается в середине 2020 года. Об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

"Федеральная схема обращения с ТКО создается сегодня "Российским экологическим оператором" (РЭО). Ждем мы ее в середине года. Важен системный подход - она должна опираться на региональные схемы обращения с отходами - такая матрешка", - сказала Абрамченко.

По ее словам, схема нужна, чтобы определить места строительства мусоросортировочных станций, которые будет строить РЭО в рамках национального проекта "Экология".

"Как только будет создана федеральная схема, будет понимание, где есть инвесторы, которые с помощью РЭО могут вложиться и построить эти точки. Допустим, мы в Подмосковье построим 20 таких точек и ни одной в другой области. Кому станет от этого лучше? Тут мощности будут пустовать, они не будут загружаться, а где-то люди будут жить в мусоре. Это неадекватный подход. Мы должны просчитать все объемы и логистику и создать эффективную систему для всей страны", - пояснила Абрамченко.

Она также отметила, что есть хорошие региональные наработки по созданию геоинформационных систем, например, в Краснодарском крае.

"Поскольку я знаю возможности Росреестра, уже дала поручения коллегам, которые занимаются созданием электронных карт, чтобы мы все это видели на единой электронной картографической основе. Чтобы была визуализация и возможность работать с этим инструментом как с геоинформационной системой", - добавила вице-премьер.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.