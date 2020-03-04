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Фонд защиты вкладчиков Крыма не сумел взыскать через суд 927 млн рублей у заемщика банка

Поскольку суд Киева уже вынес решение по делу крымской фирмы, то суд Севастополя прекратил производство по делу

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Фонд защиты вкладчиков Крыма через арбитражный суд пытался повторно взыскать почти 1 млрд рублей с крымской компании, бравшей кредит в украинском банке, чтобы возместить потери для его вкладчиков. Судья отказал фонду в иске, следует из материалов картотеки арбитражных дел Севастополя.

"В удовлетворении иска об обращении взыскания на предмет залога отказать. Производство по делу в части требований о взыскании задолженности прекратить", - говорится в решении суда.  Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано.

Фонд защиты вкладчиков был учрежден Агентством по страхованию вкладов после воссоединения Крыма с Россией. Он осуществляет выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, которые лишились сбережений, когда эти банки прекратили работу на полуострове. Один из таких банков - ПАО "Дельта Банк". Фонд вправе требовать от должников украинских банков в Крыму возврата средств или передачи заложенного имущества.

В 2011 году крымская фирма ООО "Днепрметаллсервисгрупп" взяла у "Дельта Банку" в кредит 32 млн евро под залог производственных зданий в Севастополе, которые принадлежат ООО "Металл Сервис Группа".

"Общий объем удовлетворенных требований фонда к ПАО "Дельта Банк" по приведенным решениям арбитражных судов составляет 936,68 млн рублей, из которых остались неудовлетворенными 927,27 млн рублей. К рассмотрению принят уточненный иск фонда о взыскании с общества ["Днепрметаллсервисгрупп"] задолженности в размере 927,27 млн рублей и обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО "Металл Сервис Группа", - говорится в материалах суда.

В ходе разбирательств выяснилось, что в 2015 году Хозяйственный суд Киева уже вынес решение о взыскании с "Днепрметаллсервисгрупп" задолженности в пользу "Дельта Банка". Согласно законодательству Российской Федерации, в таком случае арбитражный суд должен прекратить производство по делу.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России и с полуострова ушли все украинские банки.

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УкраинаКрымСевастополь
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