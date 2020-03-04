{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Абрамченко указала на риски банкротства 11 региональных "мусорных" операторов

За их финансовой устойчивостью будут в "штабном режиме" следить Минприроды России, "Российский экологический оператор" и ФНС, отметила зампред правительства РФ

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды России, "Российский экологический оператор" и Федеральная налоговая служба будут следить за финансовой устойчивостью региональных операторов по управлению бытовыми отходами. Об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

На эту тему
Схемы обращения с ТКО: принципы эффективности

"Мы договорились с Минприроды и "Российским экологическим оператором" постоянно мониторить ситуацию, постоянно в штабном режиме вместе с налоговой службой следить за финансовым состоянием региональных операторов", - сказала Абрамченко.

По ее словам, сегодня существуют риски банкротства 11 региональных операторов, потому что они понесли достаточно серьезные первоначальные затраты на закупку мусоровозов и обустройство контейнерных площадок.

"Региональным операторам, где у них по-прежнему убыточная модель финансирования, необходимо помогать, понимая, где ключевые издержки. Сейчас обсуждаем меры поддержки, например, техникой, закупкой топлива. Самое главное - не оставить жителей без инфраструктуры", - добавила Абрамченко.

В конце 2019 года Минприроды России назвало отстающими в реформировании отрасли по обращению с отходами Алтайский край, Вологодскую область, Кабардино-Балкарию, Красноярский край, Курскую, Магаданскую, Новгородскую, Новосибирскую области, Республику Алтай, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию, Туву, Томскую и Челябинскую области.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаИркутская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Мантуров заявил об отсутствии ограничений по продаже медицинских масок в России
Глава Минпромторга напомнил, что запрет на вывоз масок не касается гуманитарной помощи и масок для личного пользования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС