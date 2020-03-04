Абрамченко указала на риски банкротства 11 региональных "мусорных" операторов

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды России, "Российский экологический оператор" и Федеральная налоговая служба будут следить за финансовой устойчивостью региональных операторов по управлению бытовыми отходами. Об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

"Мы договорились с Минприроды и "Российским экологическим оператором" постоянно мониторить ситуацию, постоянно в штабном режиме вместе с налоговой службой следить за финансовым состоянием региональных операторов", - сказала Абрамченко.

По ее словам, сегодня существуют риски банкротства 11 региональных операторов, потому что они понесли достаточно серьезные первоначальные затраты на закупку мусоровозов и обустройство контейнерных площадок.

"Региональным операторам, где у них по-прежнему убыточная модель финансирования, необходимо помогать, понимая, где ключевые издержки. Сейчас обсуждаем меры поддержки, например, техникой, закупкой топлива. Самое главное - не оставить жителей без инфраструктуры", - добавила Абрамченко.

В конце 2019 года Минприроды России назвало отстающими в реформировании отрасли по обращению с отходами Алтайский край, Вологодскую область, Кабардино-Балкарию, Красноярский край, Курскую, Магаданскую, Новгородскую, Новосибирскую области, Республику Алтай, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию, Туву, Томскую и Челябинскую области.