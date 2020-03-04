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Абрамченко заявила, что импортеры должны платить экосбор при пересечении товаром границы

Действующая система деклараций не работает, констатировала заместитель председателя правительства РФ

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Взимание экологического сбора с импортеров товаров должно происходить сразу по пересечении границы, действующая система деклараций не работает. Об этом заявила в среду журналистам заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало в конце февраля проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности (РОП) производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки. Соответствующий проект распоряжения размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Импортер должен быть у нас в тех же самых условиях, что и российские экспортеры при въезде за рубеж. Когда товар пересекает границу России, мы должны сразу собирать сбор, а не "когда-то потом". Мы с Росприроднадзором понимаем, что система деклараций не работает, а передача отслуживших товаров куда-то на утилизацию становится фейковым инструментом", - сказала Абрамченко.

По ее словам, сегодня в системе РОП очень много вариативности: либо компания просит кого-то за себя утилизировать, либо утилизирует сама и все время представляет декларацию-подтверждение.

"В некоторых отраслях, например, у шинников, мы увидели ответственное отношение. Есть ассоциация, и бизнес прозрачно утилизирует свой товар. Многие другие делают вид, что утилизируют. Система отчетности в виде деклараций объективно не работает", - добавила вице-премьер.

Об экономике РОП

Как пояснила Абрамченко, если посмотреть на экономику отрасли, то в ней есть федеральные деньги нацпроекта "Экология" - инвестиции, которые должны пойти в отрасль через "Российского экологического оператора". Второй блок - это деньги, которые собирает население - 190 млрд рублей за прошлый год за утилизацию отходов.

"А вот далее - третий блок - 2,7 млрд рублей, которые заплатили сами загрязнители, то есть бизнес, который поставил товар в Российскую Федерацию, и бизнес, который произвел товар в стране. Парадоксальная ситуация. Мы хотим этот перекос исправить, чтобы не было нагрузки на граждан, чтобы бизнес начал ответственно относиться к утилизации своего товара", - подчеркнула Абрамченко.

Как напомнила вице-премьер, президент поручил принять новый механизм РОП до конца марта.

"Мы с министерством справимся. При правильной экономике создание работающих механизмов обращения с отходами для всей цепочки приведет к снижению тарифов для населения", - заключила она.

Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, и систему надо реформировать.

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Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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