МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минфин РФ направит 133,3 млрд руб. дополнительных доходов от нефти на покупку валюты с 6 марта по 6 апреля, говорится в сообщении на сайте министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 6,3 млрд руб.

По прогнозам Минфина, в марте дополнительные доходы бюджета от нефти составят 172,1 млрд руб.

Месяцем ранее, с 7 февраля по 5 марта 2020 г., Минфин планировал направить на закупку валюты 214,2 млрд руб.

Дополнительные доходы бюджета РФ от нефти в марте составят 172,1 млрд руб. - Минфин.