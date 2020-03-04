Мантуров не исключил, что возможная смена поставщиков лекарств может привести к росту цен

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Производители лекарств РФ изучили возможность смены поставщиков фармсырья на фоне коронавируса в Китае, но это может привести к росту цен, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, пока проблем с поставками нет.

"Такая возможность существует, но нужно понимать, что процесс замены лекарственных субстанций занимает, во-первых, достаточно длительное время, а второе - это может повлиять в том числе на увеличение цены самого лекарственного изделия", - сказал он.

"На сегодняшний день мы не видим конкретной проблемы, но тем не менее имеем в виду, и наши производители лекарственных средств проработали заранее возможность перехода на других поставщиков. Поэтому если такое вдруг понадобится, то мы вместе с Минздравом оперативно отработаем данное решение",- сказал он. Министр пояснил, что пока речь идет о формировании резерва и запасов по этим компонентам.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.