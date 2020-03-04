Греф назвал инженера-биомедика и нейроинформатика профессиями будущего

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта приведет к созданию новых профессий, в том числе инженера-биомедика, нейроинформатика и проектировщика нейроинтерфейсов. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, открывая олимпиаду кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".

"В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное - политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он не занимался. Простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий", - сказал он.

По мнению банкира, из-за развития искусственного интеллекта в будущем будут востребованы такие профессии, как инженер-биомедик, нейроинформатик и проектировщик нейроинтерфейсов.