Песков рассчитывает, что доходы россиян должны выйти на позитивную динамику

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин был не доволен неблагоприятными явлениями в экономике, но их удалось остановить благодаря действиям правительства по обеспечению макроэкономической стабильности. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Путина в интервью ТАСС относительно доходов россиян.

Представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что "в 2019 году падение доходов [россиян] остановилось". "Это само по себе - результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику", - отметил Песков. По его словам, национальные проекты, в частности, "имеют своей целью повышение благосостояния граждан России".

"Дело в том, что макроэкономическая стабильность является залогом того, что темпы падения [доходов] удается сдерживать при неблагоприятной международной экономической конъюнктуре", - отметил Песков. "Без макроэкономической стабильности мы могли бы столкнуться с падением уровня доходов населения, с таким, как это было, например, в 1990-х годах, наша страна уже через это проходила, - добавил он. - Именно макроэкономическая стабильность, которая была обеспечена благодаря работе правительства, позволила демпфировать неблагоприятные явления, которые, безусловно, вызывают неудовлетворение главы государства". При этом представитель Кремля повторил, что "принятые меры позволили в 2019 году падение остановить".

В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" президент ранее отметил, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян. Глава государства признал, что граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов. По его словам, это одна из ключевых социальных проблем, которую должно решать правительство.