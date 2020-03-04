Хакасия попросила у Госдумы финансовой помощи

ТАСС, 4 марта. Президиум Верховного совета Хакасии обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении республике дополнительной финансовой помощи. Об этом сообщается в среду в обращении, опубликованном на сайте Верховного совета республики.

"Просим вас дать поручение рабочей группе по мониторингу дополнительных мер, осуществляемых правительством в целях сокращения дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, рассмотреть вопрос о предоставлении в 2020 году Республике Хакасия дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в обращении.

В документе сообщается, что дефицит бюджета на 2020 год превышает 10,59 млрд рублей, из которых 3,58 млрд рублей должны быть направлены на погашение просроченной задолженности, 977 млн рублей - на выплату зарплаты и помощь муниципалитетам и 6,034 млрд рублей на содержание учреждений. "На сегодняшний день в 64 из 99 муниципальных образований Республики Хакасия заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений на общую сумму 720 млн рублей. По данной причине не производится оплата счетов за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь. Под угрозой отключения от электроэнергии социальные объекты, в том числе детские сады, школы", - отмечает совет.

При этом кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики выросла за 2019 год почти вдвое и составила на 1 января 2020 года 5,03 млрд рублей. Общий же объем госдолга превысил 20,73 млрд рублей, или почти 77% от годового дохода региона. Для сохранения финансовой устойчивости бюджета власти Хакасии неоднократно обращались к федеральным властям с просьбой предоставить дотацию в размере 2,9 млрд рублей. "Однако по факту в 2019 году бюджету республики было предоставлено только 765 млн рублей, что значительно меньше необходимого объема средств на исполнение социально значимых расходов", - сообщает совет.

В обращении отмечается, что снижение почти в два раза мировых цен на уголь привело к тому, что в 2019 году налоги на прибыль от угольных компаний снизились с 1,853 млрд рублей до 738 млн рублей. "В 2020 году, по информации, полученной от указанных налогоплательщиков, налог на прибыль организаций уплачиваться не будет вообще", - говорится в документе. Совет республики констатирует, что без дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета регион будет вынужден привлекать коммерческие кредиты и тем самым увеличивать нагрузку на бюджет. Это также повлечет нарушение Бюджетного кодекса РФ и условия соглашения о предоставлении Хакасии из федерального бюджета бюджетного кредита, который был заключен с федеральным Минфином.

В конце февраля правительство Хакасии получило бюджетный кредит в размере 1,755 млрд рублей. На выплаты зарплат и пособий планируется направить более 800 млн рублей, около 600 млн рублей будет направленно на погашение долгов за электроэнергию, коммунальные услуги, поставки продуктов питания и лекарств республиканских учреждений. Порядка 320 млн рублей будет направлены на разблокировку счетов муниципальных образовательных учреждений.