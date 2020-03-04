"Аэрофлот" получил первый Аirbus A350

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" получила и представила первый самолет Airbus A350, сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии. "Аэрофлот" стал первой российской авиакомпанией, в парке которой появился А350.

Как отмечается в презентации самолета, A350 планируется использовать на американских маршрутах: в Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес, Гавану. Также рассматривается возможность его использования на рейсах из Москвы в Дели, Сингапур, Денпасар, Гуанчжоу, Пекин, Осаку.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев отметил на церемонии, что сначала самолет будет "раскатываться" на рейсе из Москвы в Санкт-Петербург, первый его регулярный полет состоится завтра.

Особенности нового самолета

Самолет A350 позиционируется производителем как наиболее тихий: по сравнению с предыдущими поколениями самолетов шум от звукового следа меньше на 40%. Также на 25% меньше показатель по выбросам СО2. Самолет оборудован двигателем Rolls-Royce. Крейсерская скорость достигает 910 км/ч, максимальная высота полета - 13,1 тыс. м, дальность полета - 12,4 тыс. км, диаметр фюзеляжа - 6 м.

Всего на борту самолета помещаются 316 пассажиров, из них 28 - в бизнес-классе. Бизнес-класс "Аэрофлота" в салоне А350 оборудован креслами, раскладывающимися в кровать, индивидуальными мониторами, персональным увлажнителем воздуха, а также для каждого пассажира предусмотрены места для хранения одежды и обуви, на рейсах свыше восьми часов предоставляются постельные принадлежности. Наиболее нестандартная деталь нового самолета - барная стойка в бизнес-классе.

"Аэрофлот разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи (экстерьер самолета - прим. ТАСС). Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла. Нижняя часть фюзеляжа теперь окрашена в серебристый цвет вместо темно-синего, на ней размещено название компании", - говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Ильича Чайковского.

Сейчас у "Аэрофлота" есть твердый контракт на поставку 22 самолетов Airbus A350. На этой неделе сообщалось, что согласно материалам закупки, размещенным на сайте госзакупок, авиакомпания планирует заказать еще 17 таких самолетов (восемь A350-900 и девять A350-1000). Изначально самолеты должны были начать поступать в парк авиакомпании в 2017 году, но срок поставок несколько раз переносился. Ранее в презентации "Аэрофлота" сообщалось, что в 2020 году компания ожидает поставку 11 самолетов модели A350.