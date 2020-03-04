Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет для реализации послания президента

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки были внесены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году. Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году. При этом профицит бюджета в 2020 г. остается на запланированном ранее уровне.

Порядка 65,4 млрд рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах будет направлено на распространение программы социального контракта по всем субъектам РФ. Более 750 млрд рублей в 2020-2022 годах будет выделено на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Порядка 109 млрд рублей направят на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов, 246,3 млрд рублей будет потрачено за три года на создание дополнительных мест в школах. На увеличение бюджетных мест в российских вузах будет выделено порядка 1,297 трлн рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах.

Профицит федерального бюджета

Профицит федерального бюджета сохранен на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. В 2021 и 2022 годах профицит бюджета увеличен до 0,6% и 0,3% ВВП соответственно, следует из проекта поправок в бюджет.

Согласно поправкам, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 927,583 млрд рублей, в 2021 году - 701,395 млрд рублей, в 2022 году - 372,659 млрд рублей.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год - 113,631 трлн рублей.

Прогноз роста реальных располагаемых доходов

Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2020 году повышен с 1,5% до 1,9%, следует из обновленного макропрогноза, представленного в сопроводительных материалах к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. При этом ожидается, что реальная заработная плата в стране в 2020 году вырастет не на 2,3%, как предполагается в действующем прогнозе, а на 2,4%. Инвестиции в основной капитал, согласно новому макропрогнозу, напротив, замедлят темпы роста с предусмотренных сейчас 5% до 4,9%. Оборот розничной торговли в текущем году ускорится не на 0,6%, а сразу на 1,3%.

Рост расходов в 2020 году

Поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей - до 19,666 трлн рублей. В 2021 году рост расходов предполагается на 556,9 млрд рублей, до 21,191 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей, до 22,441 трлн рублей.

Согласно материалам к проекту поправок в бюджет, доходы федерального бюджета по сравнению с отраженными в законе о бюджете на 2020-2022 годы в 2020 году увеличены на 0,214 трлн рублей и составят 20,594 трлн рублей (из них нефтегазовые - 7,524 трлн рублей, ненефтегазовые - 13,070 трлн рублей), в 2021 году - на 0,646 трлн рублей, до 21,892 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,820 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,072 трлн рублей), в 2022 году - на 0,755 трлн рублей, до 22,814 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,872 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,941 трлн рублей).

Добыча нефти

Прогноз добычи нефти в России в 2020 году не изменился и составляет 564 млн тонн. Сохранен прогноз по добыче и на предстоящие периоды, до 2022 года включительно. Так, ожидается, что на этом уровне - 564 млн тонн - добыча нефти в России сохранится по 2021 год, а в 2022 году снизится до 562 млн тонн.

Прогноз экспорта нефти на текущий год слегка повышен - на 0,8%, до 272,3 млн тонн, на 2021 год прогноз сохранился - 270,2 млн тонн, в 2022 году экспорт нефти ожидается в объеме 266,2 млн тонн.

Прогноз по поставкам на экспорт нефтепродуктов на 2020-2022 годы сохранен на прежнем уровне - 152 млн тонн в 2020 году и по 153 млн тонн в 2021 и 2022 годах.

При этом прогноз по добыче газа в России на 2020 год немного скорректирован (-0,2%) по сравнению с первоначальным проектом бюджета - до 747,3 млрд кубометров. На 2021 год прогноз по добыче остался прежним - 763,6 млрд куб. м, на 2022 год - 777,6 млрд куб. м. Оценка по экспорту газа повышена на 2020 год на 0,6% - до 225 млрд куб. м. Прогноз по экспорту газа в 2021 году не изменился - 237 млрд куб. м, в 2022 году - 235,4 млрд куб. м.

Доходы бюджета от дивидендов

Поправки в бюджет на ближайшие три года предполагают рост доходов от дивидендов на 60 млрд рублей в 2020 году, на 42 млрд рублей в 2021 году и на 44 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, ожидаемые доходы от дивидендов увеличены до 603,6 млрд рублей в 2020 году, до 717,9 млрд рублей в 2021 году и до 794,3 млрд рублей в 2022 году.

Рост доходов от дивидендов связан с увеличением дивидендных выплат госкомпаний до 50% от прибыли, указывается в документе. "Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, связано с ожидаемым ростом дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в результате доведения размера доли чистой прибыли ряда компаний, направляемой на выплату дивидендов, до 50%", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

10 регионов получат по 10 млрд рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что по сравнению с предыдущими годами, правительство и Госдума намного раньше корректируют основные параметры текущего бюджета - обычно первые изменения в закон о бюджете вносились после оценки его исполнения в первом квартале, ближе к концу весенней сессии Госдумы.

"Такая оперативность необходима для того, чтобы успеть реализовать весь пакет социальных инициатив из послания президента РФ Владимира Путина - многие социальные меры вступают в силу и, соответственно, должны быть профинансированы уже с 1 января нынешнего года. Например, расширение программы маткапитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка, совершенно новые ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет", - указал он в беседе с журналистами.

Также в этом году начнется реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, школьные учителя начнут получать специальную надбавку за классное руководство, регионы получат субсидию на создание дополнительных мест в школах, добавил он.

Володин также добавил, что в рамках поправок в трехлетний бюджет дополнительно направляются средства на поддержку 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития, перечень которых был утвержден Госдумой (Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области). "Речь идет о выделении этим субъектам Федерации 10 млрд рублей ежегодно с 2020 по 2022 годы", - сказал он.

По словам председателя Госдумы, "поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021 году - на 556,9 млрд рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей". "В целом, общий объем дополнительных затрат на реализацию социальных инициатив послания за три года оценивается в 2 трлн руб., причем большую часть этих средств - около 1,8 трлн рублей - возьмет на себя федеральный бюджет и 190 млрд рублей - региональные бюджеты", - добавил он.

"Важно, что несмотря на существенно увеличивающиеся расходы, федеральный бюджет остается сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов, в частности, поправки в бюджет предполагают дополнительные ненефтегазовые доходы", - подчеркнул Володин.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что в ходе весенней сессии Госдума еще вернется к обсуждению поправок в бюджет, пояснив, оппоненты из других фракций говорили о необходимости дополнительно профинансировать национальные проекты, сельское хозяйство, другие отрасли.

"Что касается других не менее важных задач, связанных с реализацией национальных проектов, с развитием сельского хозяйства, то все эти вопросы мы будем еще дополнительно обсуждать, поскольку предполагаем вернуться к бюджету текущего года в весеннюю сессию и внести изменения в связи с изменением доходной базы бюджета, необходимостью оперативного решения возникающих задач и проблем", - добавил Исаев.