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Минстрой: задолженность коммунальщиков за энергоресурсы в России за год снизилась на 12%

Долги за услуги ЖКХ со стороны потребителей остаются на одном и том же уровне, отметил глава ведомства Владимир Якушев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Задолженность коммунальных компаний за энергоресурсы снизилась на 12,4% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Задолженность организаций коммунального комплекса за этот период [2019 год] за топливно-энергетические ресурсы сократилась по сравнению с прошлым годом на 12,4% или 24,5 млрд рублей и составляет 173 млрд рублей", - сказал министр.

Якушев также напомнил, что долги за услуги ЖКХ со стороны потребителей последние несколько лет остаются примерно на одном и том же уровне. Из 1,3 трлн рублей долгов по ЖКУ 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей - бюджетные организации и более 400 млрд рублей - прочие потребители.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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