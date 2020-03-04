В России среднее время отключения электроэнергии при авариях снизилось до двух часов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Среднее время отключения потребителей от электроэнергии из-за аварий снизилось в России до двух часов, что является лучшим показателем за последние годы. Об этом сообщил в среду заместитель министра энергетики России Юрий Маневич на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Хотел доложить, что основной максимум (потребления электроэнергии) пройден в штатном режиме. Была обеспечена надежная работа электростанций, электросетевого комплекса и сохранялся необходимый запас генерирующих мощностей. Среднее время отключения при аварии составило не более двух часов - это лучший показатель за последние годы. Такой результат был обеспечен во многом благодаря внедрению в наших энергокомпаниях интеллектуальных систем управления, основанных на технологиях цифровизации", - сказал он.

Маневич особо отметил, что российские энергокомпании с госучастием активно внедряют технологии цифровизации.

"Хороший положительный эффект был обеспечен нашими компаниями с государственным участием - это и Росатом, "Россети", "Интер РАО", "Русгидро". Во всех этих компаниях активно внедряются технологии цифровизации, которые позволяют в оперативном режиме контролировать и обеспечивать оперативное реагирование на внештатные ситуации", - пояснил заместитель министра.