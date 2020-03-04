В ЦБ заявили, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"Мы, как всякий любой другой Центральный банк, в первую очередь заботимся о том, чтобы минимизировать или купировать риски этой ситуации и для финансовой стабильности, и для экономики. Что касается финансовой стабильности - все инструменты у нас есть, инструменты реагирования уже давно разработаны, неоднократно раньше использовались", - сказал она, добавив, что при необоримости регулятор готов все их использовать.

При этом Юдаева отметила, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально, ситуация с финансовыми рынками в целом достаточно стабильная. Однако есть косвенные влияние через изменение ситуации в других странах, добавила она.

Ранее Юдаева заявляла, что влияние рисков от распространения коронавируса на экономику РФ ограничено благодаря бюджетному правилу и доверию рынка к политике ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина также заявляла, что распространение коронавируса можно считать "черным лебедем", что может повлечь риски для экономики, но оценивать его последствия пока рано.

Новые риски

Тем не менее, в связи распространением коронавируса Банк России видит новые проифляционные риски, но их влияние и масштаб на экономику еще не оценены, заявила Юдаева.

"Во-первых, пока данные по экономике показывают, что краткосрочные дезинфляционные риски продолжают преобладать. Конечно, появились новые проинфляционные риски. Правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить их масштаб и длительность влияния, в том числе влияние на инфляционные ожидания", - сказала она.

Также первый зампред ЦБ отметила, что регулятор будет следить за развитием ситуации в мировой экономике и при принятии решения денежно-кредитной политики будет ориентироваться на новые оценки сценариев развития экономики России.