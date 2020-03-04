Глава ФАС предложил парламенту обсудить национальный план развития конкуренции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев предложил парламенту обсудить новый национальный план развития конкуренции до 2025 года в формате "нулевых" чтений перед тем, как представить его президенту. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.

"На встречах с фракциями я просил, помогите нам, пожалуйста, коллеги, давайте сейчас, на самой первой стадии, как вы работаете по "нулевому" чтению по бюджету, мы вместе с вами посмотрим основные направления. Вместе с фракциями и профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации", - сказал Артемьев.

Он отметил, что невозможно принять "широкомасштабные, грандиозные реформы" без своевременного участия парламента.

"Мы должны взвесить, что мы можем представить президенту", - подчеркнул глава ФАС.

Ранее Артемьев отметил, что план должен быть внесен в правительство до 1 апреля 2020 года.