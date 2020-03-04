В Крыму Сакская ТЭЦ вышла на полную мощность

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Сакская ТЭЦ в Республике Крым вышла на полную мощность и начала выдавать электроэнергию в энергосистему полуострова, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании "КрымТЭЦ", управляющей объектом.

Ранее в октябре на сайте Минэнерго РФ по итогам выездного совещания заместителя министра энергетики Андрея Черезова сообщалось, что построенная Сакская ТЭЦ, которую должны были подключить к сетям Крыма до лета 2019 года, до сих пор не получала разрешительных документов на ввод в эксплуатацию. Испытания второй очереди ТЭЦ должны были пройти до конца 2019 года. Информации о запуске не озвучивалось.

"Установленная мощность второго пускового комплекса составляет 32 МВт. С 1 января 2020 года начат отпуск электрической энергии и мощности в энергосистему от всего комплекса ПГУ-120 МВт. <…> В результате реализации проекта достигнуто увеличение установленной электрической мощности на 122 МВт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Сакская ТЭЦ является базовым источником энергии в западном регионе Республики Крым и основой теплоснабжения города Саки. Станция полностью построена на оборудовании отечественного производства. В пресс-службе отметили, что новая станция оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и благодаря использованию вторичных ресурсов потребляет меньше воды, чем аналогичные объекты. Тариф для населения должен снизиться на 15-20%.

Первая очередь новой Сакской ТЭЦ мощностью 90 МВт начала поставлять электроэнергию в октябре 2018 года. Плановая мощность электростанции со вводом второй очереди составляет 120 МВт.

АО "КрымТЭЦ" является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также "Сакские тепловые сети" (в том числе Сакская ТЭЦ).