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Распространение коронавируса нового типа
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Глава ФАС заявил, что ажиотажный спрос на медицинские маски удалось сбить

Это получилось благодаря росту производства этой продукции, отметил Игорь Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось сбить за счет роста производства этой продукции, однако в некоторых российских регионах все равно наблюдаются перебои с поставками. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

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"В разрезе каждого региона создали штабы. И не только мы, но и налоговики, и сотрудники Роспотребназдора. Мы работаем вместе. Я думаю, что тот ажиотажный спрос, который был на первом этапе, удалось существенно сбить. Наша промышленность начала значительно больше выпускать этой продукции, прежде всего масок и других средств гигиены", - сказал Артемьев.

При этом, по его словам, в последнее время ФАС не столько озабочена ростом цен, сколько тем, что "в отдельных регионах перебои с поставками". "Мы это видим. и вместе с Минпромторгом и другими органами правительства регулируем", - отметил глава ФАС.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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