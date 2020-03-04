Глава ФАС заявил, что ажиотажный спрос на медицинские маски удалось сбить

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось сбить за счет роста производства этой продукции, однако в некоторых российских регионах все равно наблюдаются перебои с поставками. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"В разрезе каждого региона создали штабы. И не только мы, но и налоговики, и сотрудники Роспотребназдора. Мы работаем вместе. Я думаю, что тот ажиотажный спрос, который был на первом этапе, удалось существенно сбить. Наша промышленность начала значительно больше выпускать этой продукции, прежде всего масок и других средств гигиены", - сказал Артемьев.

При этом, по его словам, в последнее время ФАС не столько озабочена ростом цен, сколько тем, что "в отдельных регионах перебои с поставками". "Мы это видим. и вместе с Минпромторгом и другими органами правительства регулируем", - отметил глава ФАС.