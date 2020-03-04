"ВКонтакте" начала тестировать технологию по переводу голосовых сообщений в текст

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестировать технологию по распознаванию голосовых сообщений, которая позволит переводить аудиосообщения в текст. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Предполагается, что при использовании этой технологии пользователь сможет, нажав на кнопку, прочитать расшифрованное голосовое сообщение. "Пока новинка доступна только участникам VK Testers - программы тестирования "ВКонтакте". Сейчас функция работает на iOS на базе сторонней технологии: разработчики изучают, как ей пользуются тестировщики, и собирают обратную связь", - поясняют в компании.

На втором этапе тестирования будет задействована собственная разработка "ВКонтакте" для распознавания речи - это нейросетевое решение, которое обучается русскоязычному сленгу и гибко настраивается. В будущем эта технология может стать основой для нового инструмента - поиска по сообщениям с учетом голосовых отправлений.

"Ежемесячно 30 млн человек обмениваются голосовыми сообщениями "ВКонтакте". Для такого высоконагруженного сервиса требовалось решение, способное обрабатывать огромное количество входящей информации без потери качества, поэтому мы создали его сами. Еще одним серьезным вызовом стал разговорный язык, так как записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы - напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики. Готовые решения на наших тестах плохо справлялись с распознаванием таких слов, но мы учли специфику современного русского языка при разработке собственной технологии", - прокомментировал технологию директор по исследованиям в области искусственного интеллекта соцсети Павел Калайдине.