Недельная инфляция в России составила 0,1%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 26 февраля по 2 марта 2020 года выросли на 0,1% после двух недель на нулевом уровне, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 0,7%.

В сопоставимом периоде прошлого года (26 февраля по 4 марта 2019 г.) Росстат также зафиксировал инфляцию в 0,1%.

За отчетную неделю, по данным статистического ведомства, снизились цены на яйца куриные - на 1%, пшено - на 0,4%, баранину - на 0,3%, свинину, рис шлифованный и конфеты шоколадные - на 0,2%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сахар-песок, муку пшеничную, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и маргарин - на 0,1%.

При этом выросли цены на масло сливочное, сметану, крупу гречневую, вермишель и макаронные изделия - на 0,3%, консервы мясные, молоко стерилизованное, сыры сычужные и чай - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на помидоры - 6,4%, морковь - 1%. В то же время огурцы стали дешевле на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Реальные денежные доходы

Реальные денежные доходы населения РФ в 2019 году в среднем по стране выросли на 1,5% по сравнению с 2018 годом.

При этом номинальные среднедушевые денежные доходы в прошедшем году составили 35188 рублей, что на 6,1% выше, чем в 2018 году.

По данным Росстата, среднедушевые доходы россиян выросли во всех регионах страны. Самый заметный прирост наблюдался во Владимирской (+9,6%) и Тверской (+9,4%) областях, а также в Дагестане (+9,5%). Немного медленнее среднедушевые доходы росли в Липецкой области (+8,5%), Москве (+8,2%), Магаданской области (+8,4%), Чувашии (+8,3%) и Псковской области (+7,6%).

Медленнее всего среднедушевые доходы росли в Севастополе (+2%) и Крыму (+2,2%), а также в Кабардино-Балкарии (+2,2%).

Самые высокие среднедушевые доходы по итогам 2019 года в Чукотском автономном округе - 81,83 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 84,4 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе - 81,4 тыс. рублей, Магаданской области - 64,8 тыс. рублей, а также Москве - 74 тыс. рублей.

Самые низкие - в Ингушетии 16,8 тыс. рублей, Карачаево-Черкессии - 18,85 тыс. рублей, Чувашии, Мордовии и Марий Эл - от 19,83 тыс. рублей до 21,1 тыс. рублей.

Инвестиции в основной капитал

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам 2019 года по сравнению с показателем предыдущего года на 1,7%.

В абсолютном выражении объем инвестиций за прошедший год достиг 19 трлн 318,8 млрд рублей.

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал в РФ возросли на 4,3% по сравнению с показателем 2017 года.