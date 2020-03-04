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Публичные слушания по строительству химзавода под Псковом должны пройти до конца года

В случае открытия завод станет пятым по производству полимеров в России, но в прошлом году горожане обратились в суд с целью не допустить его строительства

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Публичные слушания по вопросу строительства в особой экономической зоне "Моглино" под Псковом второй очереди завода "Титан-полимер" по производству полиэстера пройдут в четвертом квартале 2020 года. Инвестор уже приступил к первой очереди строительства, на которую не требуется разрешение горожан из-за меньшего класса опасности. Об этом сообщила ТАСС в среду вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева.

"Публичные слушания проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду второй очереди завода в ОЭЗ "Моглино" запланированы на IV квартал 2020 года. Реализация проекта по строительству завода включает 2 очереди: производство биаксиально-ориентированного полиэтилентерефталата (БОПЭТ) и производство полиэтилентерефталата (ПЭТ). В настоящий момент ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" получены положительные заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации первой очереди", - сказала собеседница агентства.

Первая очередь производства относится к четвертому классу опасности. Для него управление Роспотребнадзора по Псковской области установило санитарно-защитную зону в 100 метров, а администрация Псковского района выдала разрешение на строительство, уточнила она.

"Заявленный объем инвестиций составляет более 13 млрд рублей. Срок реализации инвестиционного проекта - 2022 год. В результате реализации данного проекта будет создано более 500 рабочих мест, планируемые бюджетные поступления начиная с 2022 года составят более 1,3 млрд рублей ежегодно. Кроме того, запуск такого производства будет иметь мультипликативный эффект за счет развития радиоэлектроники, волокон и нитей, нетканых материалов, гибкой упаковки, печатной продукции, пластиковых изделий", - отметила вице-губернатор.

Год назад председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский сообщал журналистам, что публичные слушания пройдут осенью 2019 года. Однако позже эта дата была отложена на неопределенное время. В 2019 году губернатор Михаил Ведерников заявлял, что строительство завода начнется только после проведения публичных слушаний, а также технической и экологической экспертиз. По его словам, тема строительства завода вызывает беспокойство у населения. Часть граждан опасается, что открытие предприятия может ухудшить экологическую обстановку. В начале марта 2019 года жители Пскова подали коллективный иск в городской суд с просьбой признать незаконным разрешение на строительство завода.

По планам руководства компании, предприятие выйдет на полную мощность к 2023 году. Псковский завод "Титан-полимер" является крупнейшим резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино". В случае открытия он станет пятым заводом по производству полимеров в России.

Теги
РоссияПсковская область
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