Белоусов проведет совещание по поправкам в закон о естественных монополиях

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на следующей неделе проведет совещание по поправкам в закон о регулировании естественных монополий, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Андрей Рэмович Белоусов проведет большое совещание на эту тему, оно может состояться на следующей неделе", - заявил Артемьев.

Ранее ФАС предложила упразднить закон о естественных монополиях и вывести из-под соответствующего статуса аэропорты и порты.

По словам Артемьева, госкомпании не поддержали эту инициативу. "Это в их интересах. Они не хотят подпадать под закон о конкуренции, они вообще не хотят ничего слышать о конкуренции", - подчеркнул глава ФАС, добавив, что этот вопрос нужно решать на уровне высшего руководства.