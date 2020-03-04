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Распространение коронавируса нового типа
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Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом
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© Егор Алеев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.

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Отвечая на вопрос о том, как распространение заболевания повлияло на нефтедобывающие страны, руководитель фонда подчеркнула: "Мы признаем, что нефтедобывающие страны уже пострадали из-за падения спроса на нефть и цен на нефть [вследствие распространения коронавируса]". "Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потери дохода основных экспортеров нефти в размере примерно $10 млрд", - добавила Георгиева.

Темпы роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса, добавила Георгиева.

"При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длится, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер", - сказала она. Ее слова приводятся в Twitter фонда.

Георгиева также назвала вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики, заявив о необходимости координации в борьбе с последствиями распространения 2019-nCoV.

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Международный валютный фонд готов выделить $50 млрд в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой нового коронавируса. 

"МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить $50 млрд странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ [помощи] МВФ", - отметила она.

По словам Георгиевой, перспективы развития мировой экономики смещаются в сторону более неблагоприятного сценария в связи с распространением коронавируса.

"С точки зрения наших прогнозов, к сожалению, за последнюю неделю мы наблюдали смещение к более неблагоприятному сценарию для мировой экономики", - сказала она.

"Мы работаем над обновлением наших прогнозов, мы представим их в течение следующих недель", - сказала Георгиева.

Теги
Георгиева, КристалинаРаспространение коронавируса нового типа
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