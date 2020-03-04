Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, как распространение заболевания повлияло на нефтедобывающие страны, руководитель фонда подчеркнула: "Мы признаем, что нефтедобывающие страны уже пострадали из-за падения спроса на нефть и цен на нефть [вследствие распространения коронавируса]". "Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потери дохода основных экспортеров нефти в размере примерно $10 млрд", - добавила Георгиева.

Темпы роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса, добавила Георгиева.

"При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длится, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер", - сказала она. Ее слова приводятся в Twitter фонда.

Георгиева также назвала вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики, заявив о необходимости координации в борьбе с последствиями распространения 2019-nCoV.