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ФАС считает оправданными меры по ограничению экспорта некоторых медизделий из России

Ранее правительство ограничило вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе защитных масок, халатов, противовирусных средств

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Принятая правительством мера об ограничении экспорта ряда медизделий и защитных масок из России оправдана в чрезвычайных ситуациях, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

"Запасы масок, которые у нас были, достаточно сильно пострадали в самом начале. Потому что, насколько я знаю, очень много масок - это создавало, кстати, нагрузку на аптеки - закупалось в аптеке и вывозилось оптовыми партиями в более нервные регионы, в первую очередь, в Китай. С этим связан условный дефицит масок в Москве, потому что Москва сейчас закупает масок гораздо больше, чем нужно москвичам, но они закупаются и вывозятся. Поэтому эта мера, на мой взгляд, абсолютно оправдана. Такие меры предпринимают все страны в таких ситуациях", - сказал Цариковский.

Правительство РФ на фоне распространения коронавируса ограничило с 2 марта до 1 июня вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе защитных масок, халатов, противовирусных средств. Действие постановления, которое подписал 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин, не распространяется на вывоз масок и других медизделий физическими лицами для личного пользования.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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