Госдума одобрила в I чтении законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект "О приобретении правительством РФ у Центрального банка Российской Федерации акций ПАО "Сбербанк России". Проект документа разработан кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия ЦБ РФ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Законопроектом определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Приобретение правительством акций в лице Минфина будет осуществляться в рамках управления средствами ФНБ.

В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством РФ в лице Минфина. Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.

Из действующего законодательства предлагается исключить положения, согласно которым в целях поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов Банк России на основании решения совета директоров вправе предоставлять субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы) открытому акционерному обществу "Сбербанк России".

Контроль государства будет усилен

Как подчеркнул глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия"), вопросы, связанные с существующим конфликтом интересов, обсуждаются достаточно давно, поскольку Центральный банк одновременно является владельцем финансовой организации и осуществляет надзор и контроль за ее деятельностью. "Эти законопроекты как раз начинают решать проблему конфликта интересов, так как процесс начнется с самого крупного системообразующего банка страны. После передачи акций Сбербанка и контроля над ним правительству РФ Центральный банк будет выполнять исключительно свою основную роль надзора и контроля за той деятельностью, которую осуществляет Сбербанк России", - пояснил он журналистам.

По словам депутата, контроль государства не только остается, но и усиливается, потому что "все решения, принимаемые правительством, более публичны и открыты, чем в недрах Центробанка".

Следующий вопрос связан с защитой прав миноритарных акционеров: предполагается, что по средней цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи, пояснил Николаев.

"В последние годы интерес к вложениям частных лиц в акции финансовых учреждений, тем более в акции Сбербанка, растет, поэтому сохранение интересов миноритарных акционеров при такой сделке - исключительно важная задача. Она решается путем определения порядка обязательного предложения по выкупу этих акций при передаче правительству РФ. На сегодняшний день мы обсуждаем более детально всю процедуру осуществления этого обязательного предложения. Сохранение, защита прав миноритарных акционеров будет одним из главных для нас вопросов при подготовке законопроекта ко второму чтению", - сказал парламентарий.