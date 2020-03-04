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Модернизация двух ТЭЦ для электрификации ж/д путей Крыма обойдется в 16 млрд рублей

Предполагается, что модернизация позволит дополнительно производить на полуострове 210 МВт электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Модернизация Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ, которая позволит обеспечить электроэнергией железную дорогу в Крыму, оценивается ориентировочно в 16 млрд рублей, сообщил журналистам в среду гендиректор "КрымТЭЦ" Тарас Целый.

Ранее в компании предложили модернизировать эти две станции, чтобы электрифицировать железнодорожные пути в восточной части Крыма. Соответствующие проекты уже разработаны.

"По Симферопольской ТЭЦ, которая [в результате модернизации должна получить мощности] 90 МВт, - 7,5 млрд цена <…> [Стоимость модернизации Камыш-Бурунской ТЭЦ] в ценах 2016 года составляет 8,5 млрд рублей, но это 120 МВт", - сказал Целый.

Таким образом, суммарная мощность, которая дополнительно будет производиться на полуострове после модернизации двух станций, составит 210 МВт. По данным Целого, также к 2024 году на полуострове ожидается профицит электроэнергии до 45 МВт при условии полной загрузки энергомоста. Суммарная потребность для электрификации железной дороги, по его информации, - около 230 МВт.

После Крымского моста, благодаря строительству которого поезда после пятилетнего перерыва вновь могут ходить в регион, железная дорога от города Керчь на самом востоке полуострова идет в северную часть Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова - до Симферополя, потом идет до Севастополя. Крымский мост и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.

Ранее руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец сообщал, что рассматривается вариант провести работы в два этапа. На первом будет электрифицирован Крымский мост и участок Керчь - Джанкой, на втором планируется заменить оборудование на участке Джанкой - Севастополь. В результате по всей Крымской железной дороге поезда будут ходить, используя переменный ток.

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