Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил вариант дополнительного снижения добычи нефти

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Министерского комитет по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ на заседании в Вене обсуждает различные варианты дополнительного сокращения добычи нефти, чтобы нивелировать падение спроса на сырье из-за коронавируса. Один из сценариев предполагает увеличение квоты еще на 1,5 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Накануне технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам альянса во втором квартале дополнительно снизить добычу на 0,6-1 млн баррелей в сутки, а текущие параметры продлить до конца 2020 года.

На сегодняшнем заседании мониторинговый комитет должен вынести окончательную рекомендацию. Затем на встречах 5-6 марта ее обсудят страны ОПЕК и "не ОПЕК" в полном составе.