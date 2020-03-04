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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил вариант дополнительного снижения добычи нефти

Речь идет об увеличении квоты еще на 1,5 млн баррелей в сутки

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Министерского комитет по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ на заседании в Вене обсуждает различные варианты дополнительного сокращения добычи нефти, чтобы нивелировать падение спроса на сырье из-за коронавируса. Один из сценариев предполагает увеличение квоты еще на 1,5 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Накануне технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам альянса во втором квартале дополнительно снизить добычу на 0,6-1 млн баррелей в сутки, а текущие параметры продлить до конца 2020 года.

На сегодняшнем заседании мониторинговый комитет должен вынести окончательную рекомендацию. Затем на встречах 5-6 марта ее обсудят страны ОПЕК и "не ОПЕК" в полном составе.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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