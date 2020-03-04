Экспорт российской продукции АПК в 2019 году превысил план

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экспорт российской продукции в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд. Об этом сообщает Минсельхоз РФ по итогам совещаний главы ведомства Дмитрия Патрушева с регионами.

В ходе совещаний министр оценил работу регионов по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, а также обозначил задачи на 2020 год и последующие годы.

" Глава Минсельхоза отметил, что по итогам прошлого года экспорт продукции АПК составил $25,5 млрд при плане в $24 млрд", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, 50 субъектов РФ выполнили и перевыполнили установленные показатели. Лидерами стали Ростовская область, Краснодарский и Приморский края, а наибольший прирост объемов продемонстрировали Московская, Сахалинская и Белгородская области.

При этом изменилась структура экспорта - увеличилась доля поставок продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2020 году Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на $25 млрд, при этом главным ориентиром является целевой уровень в $45 млрд в 2024 году.

По словам Патрушева, в настоящее время предусмотрены механизмы, необходимые для успешного достижения плановых показателей, в частности, субсидирование транспортировки сельхозтоваров и сертификации сельхозпродукции, мелиорация земель.

Патрушев также подчеркнул необходимость активизации работы по заключению соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК).

"Своевременное заключение СПК способствует повышению динамики выполнения целевых показателей. Соглашения дают возможность сельхозтоваропроизводителям получать льготные кредиты на срочные и инвестиционные цели, наращивать объемы производства, модернизировать существующие предприятия, реализовывать новые проекты", - отметил министр.