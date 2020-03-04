{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экспорт российской продукции АПК в 2019 году превысил план

Как сообщает Минсельхоз, показатель достиг $25,5 млрд

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экспорт российской продукции в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд. Об этом сообщает Минсельхоз РФ по итогам совещаний главы ведомства Дмитрия Патрушева с регионами.

В ходе совещаний министр оценил работу регионов по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, а также обозначил задачи на 2020 год и последующие годы.

" Глава Минсельхоза отметил, что по итогам прошлого года экспорт продукции АПК составил $25,5 млрд при плане в $24 млрд", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, 50 субъектов РФ выполнили и перевыполнили установленные показатели. Лидерами стали Ростовская область, Краснодарский и Приморский края, а наибольший прирост объемов продемонстрировали Московская, Сахалинская и Белгородская области.

При этом изменилась структура экспорта - увеличилась доля поставок продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2020 году Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на $25 млрд, при этом главным ориентиром является целевой уровень в $45 млрд в 2024 году.

По словам Патрушева, в настоящее время предусмотрены механизмы, необходимые для успешного достижения плановых показателей, в частности, субсидирование транспортировки сельхозтоваров и сертификации сельхозпродукции, мелиорация земель.

Патрушев также подчеркнул необходимость активизации работы по заключению соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК).

"Своевременное заключение СПК способствует повышению динамики выполнения целевых показателей. Соглашения дают возможность сельхозтоваропроизводителям получать льготные кредиты на срочные и инвестиционные цели, наращивать объемы производства, модернизировать существующие предприятия, реализовывать новые проекты", - отметил министр.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В "Почте России" заявили о негативном влиянии ситуации с коронавирусом на выручку компании
Глава компании Максим Акимов также сообщил, что приватизация "Почты России" в настоящее время не обсуждается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС