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Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России вернется в Вену 6 марта на министерскую встречу

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения. В Вену он вернется уже 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

В настоящий момент мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжает заседать, он должен вынести окончательную рекомендацию. Затем на встречах 5-6 марта ее обсудят представители стран ОПЕК и "не ОПЕК" в полном составе.

Bloomberg со ссылкой на делегатов сообщал, что министерский комитет по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ на заседании в Вене обсуждает различные варианты дополнительного сокращения добычи нефти, чтобы нивелировать падение спроса на сырье из-за коронавируса. Один из сценариев предполагает увеличение квоты еще на 1,5 млн баррелей в сутки.

Накануне технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам альянса во втором квартале дополнительно снизить добычу на 0,6-1 млн баррелей в сутки, а текущие параметры продлить до конца 2020 года.

Теги
АвстрияНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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