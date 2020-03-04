{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Мнучин считает, что коронавирус не повлияет на экономику США в долгосрочной перспективе

Власти страны уже начали принимать "меры предосторожности", отметил глава Минфина США

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса не повлияет на американскую экономику в долгосрочной перспективе, воздействие ограничится только следующим годом. Об этом заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

"Эта проблема затронет только следующий год. Речь не идет о влиянии [на экономику США] в долгосрочной перспективе", - отметил глава финансового ведомства, отвечая на вопросы конгрессменов.

Он добавил, что власти страны уже начали принимать "меры предосторожности".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
СШАМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В "Почте России" заявили о негативном влиянии ситуации с коронавирусом на выручку компании
Глава компании Максим Акимов также сообщил, что приватизация "Почты России" в настоящее время не обсуждается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС