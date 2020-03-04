Мнучин считает, что коронавирус не повлияет на экономику США в долгосрочной перспективе

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса не повлияет на американскую экономику в долгосрочной перспективе, воздействие ограничится только следующим годом. Об этом заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Эта проблема затронет только следующий год. Речь не идет о влиянии [на экономику США] в долгосрочной перспективе", - отметил глава финансового ведомства, отвечая на вопросы конгрессменов.

Он добавил, что власти страны уже начали принимать "меры предосторожности".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.