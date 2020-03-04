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Распространение коронавируса нового типа

В ООН оценили урон мировой экономике от коронавируса

Он составляет десятки миллиардов долларов

ЖЕНЕВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценила в десятки миллиардов долларов потери мировой экономики от падения в феврале производства в Китае вследствие вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. Как отмечается в опубликованном в среду в Женеве докладе ЮНКТАД, наибольший урон понесли Евросоюз, США, Япония, Республика Корея и Вьетнам. Потери России эксперты оценили в $262 млн.

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За основу для расчетов авторы доклада взяли показатели экономики КНР в феврале, когда производство вследствие распространения коронавируса сократилось на 2% в годовом исчислении. "Это двухпроцентное снижение производства вызвало эффект домино для глобальной экономики, а китайский экспорт упал на $50 млрд", - указывают эксперты.

Среди секторов промышленности больше всего этим спадом было затронуто точное приборостроение, машиностроение, производство оборудования для автомобилей и связи. "Среди наиболее пострадавших экономик - Европейский союз, США, Япония, Республика Корея и Вьетнам", - констатируют в ЮНКТАД. По словам специалистов, "глобальные последствия могут претерпеть изменения" в зависимости от результатов мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса, а также от того, удастся или нет найти замену нынешним поставщикам.

Авторы поясняют, что они оценивали в своем докладе только ущерб от вспышки болезни в Китае, тогда как экономические последствия эпидемии в других странах в расчет не принимались. Кроме того, внимание было сосредоточено лишь на промышленном производстве, а положение в секторе добычи полезных ископаемых эксперты не рассматривали. В полной мере влияние эпидемии на мировую экономику "станет более ясным в ближайшие месяцы", резюмировали в ЮНКТАД.

На настоящий момент потери ЕС оцениваются в $21 млрд 676 млн, США - $8 млрд 495 млн, Японии - $6 млрд 393 млн, Республики Корея - $4 млрд 433 млн, Вьетнама - $2 млрд 689 млн. Более чем двухмиллиардный ущерб понесли, согласно докладу, Великобритания и Сингапур. Более $1 млрд потеряли Швейцария, Мексика, Малайзия и Таиланд.

Последствия для России

Экономический урон России эксперты оценили в $262 млн. При этом среди наиболее пострадавших отраслей российской экономики они называют химическую ($97 млн), металлургическую ($21 млн), точное приборостроение ($9 млн) и автомобильную ($8 млн). Как пояснила в интервью ТАСС директор отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон, авторы доклада не проводили всеобъемлющий анализ экономических последствий вспышки коронавируса для РФ, однако "в силу взаимосвязи между экономиками России и Китая воздействие на фармацевтическую и автомобильную промышленность, а также точное приборостроение может быть крайне негативным".

Если в Китае продолжится снижение производства, то может уменьшиться спрос на сырье, крупным импортером которого является КНР, сказала она. "В этом отношении влияние на экономику африканских стран-экспортеров сырьевых товаров в Китай и, возможно, на экономику России, также может быть весьма отрицательным", - сказала эксперт. Она также обратила внимание на большие экономические потери Евросоюза вследствие его "высокой взаимозависимости" с Китаем. Поскольку ЕС - одновременно один из крупнейших торговых партнеров России, то последствия может ощутить на себе и РФ, констатировала Коук-Хамильтон.

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