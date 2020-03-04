Starbucks изменила формат ежегодного собрания акционеров из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Компания Starbucks проведет ежегодное собрание совета акционеров 18 марта в виртуальном формате из-за роста в штате Вашингтон числа летальных исходов заболевания, вызываемого новым типом коронавируса. Эта информация размещена в среду на сайте Starbucks.

"Место проведения ежегодного собрания акционеров корпорации Starbucks изменено ввиду последствий коронавируса для общественного здравоохранения и во имя здоровья и благополучия наших партнеров и акционеров", - отмечается в сообщении. "В свете обеспокоенности за состояние здоровья общественности из-за коронавируса ежегодная встреча акционеров будет проведена только в виртуальном формате. Это значит, что очное участие в собрании будет невозможно", - пояснила компания.

Она планировала собрать своих акционеров на ежегодное заседание в городе Сиэтл (штат Вашингтон). В этом штате подтверждена смерть девяти человек, заразившихся коронавирусом. Вашингтон - это единственный штат США, в котором зарегистрированы летальные случаи.

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) и власти на местах зафиксировали в стране в общей сложности 126 случаев заражения коронавирусом. Как уточнила телекомпания CNN, в это число включены и те пациенты, у которых коронавирус выявили местные органы здравоохранения, но окончательного подтверждения этих случаев от экспертов ЦКПЗ еще не поступило. Вирус нового типа выявлен у 48 человек, прибывших в США, и у 78 жителей 13 штатов.