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"Вымпелком" поможет Ставрополью реализовать проекты "Умный город" и "Безопасный город"

Соглашение между сторонами включает использование технологий BigData и действительно до 2024 года

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") и правительство Ставропольского края заключили соглашение о взаимодействии по реализации проектов "Умный город" и "Безопасный город". Облачные сервисы компании и технологи искусственного интеллекта помогут увеличить туристическую привлекательность, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Соглашение, действительное до 2024 года, включает использование технологий BigData, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, искусственного интеллекта и видеоанализа для развития комфортной и технологичной среды в регионе. По условиям соглашения, "Билайн" будет участвовать в реализации проектов "Умный город" и "Безопасный город", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для этого будут задействованы облачные сервисы и обработка данных в ситуационных центрах, системы видеоанализа, а на базе технологии искусственного интеллекта и BigData компания поможет Ставропольскому краю увеличить туристическую привлекательность и привлечь новых гостей в регион. Соглашение также предполагает анализ миграции трудового населения и содействие в создании комфортной городской среды.

Отмечается, что отдельными направлениями взаимодействия станут развитие и расширение зоны действия сети на территории региона, обеспечение проводным и мобильным интернетом социально значимых объектов. Кроме того, совместно с правительством края оператор будет участвовать в реализации проектов по наблюдению за экологической ситуацией. Планируется создание систем оповещения населения для улучшения качества жизни и обеспечения безопасности населения.

"Мы уверены, что сегодня критически важно не просто внедрять цифровые решения на региональном уровне, важно делать это быстро и комплексно, чтобы обеспечить максимальную экономическую, социальную и управленческую эффективность. Компетенции "Билайн" в использовании возможностей анализа больших данных станут основой для повышения качества жизни и безопасности граждан, решения задач регионального управления и развития коммунальной и городской инфраструктуры и хозяйства", - приводятся в сообщении слова директора "Вымпелкома" по работе с госсектором Александра Шведова.

С 2015 по 2020 год "Билайн" инвестирует в развитие сетевой инфраструктуры на территории Ставропольского края более 4 млрд рублей. В настоящее время сеть 4G "Билайн", обеспечивающая высокоскоростной интернет, доступна 94% населения региона, проживающего в 301 населенном пункте. За последние два года сеть 4G "Билайн" в Ставропольском крае увеличилась в 1,5 раза. "Вымпелком" входит в группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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