Росатом поможет создать инфраструктуру для обращения с отходами в Астраханской области

АСТРХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Астраханской области и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Корпорация окажет поддержку в берегоукреплении, очистке акватории и утилизации твердых коммунальных отходов, сообщила в среду пресс-служба Росатома.

"Госкорпорация "Росатом" и правительство Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности", - говорится в сообщении. Целью соглашения является реализация совместных проектов по охране окружающей среды, обеспечении экологической безопасности, обращении с отходами производства и потребления, а также ликвидации объектов накопленного вреда.

Росатом будет оказывать содействие в создании инфраструктуры для обращения с отходами, берегоукреплении, очистке акваторий от затонувшего и затопленного имущества, утилизации твердых коммунальных отходов с получением альтернативного топлива. Кроме того, корпорация поможет развивать технологии в сфере охраны окружающей среды и экологии. "Стороны сформируют рабочие группы из представителей Росатома и правительства Астраханской области, разработают дорожную карту сотрудничества, реализуют совместные пилотные проекты", - добавили в пресс-службе.

Объем отходов, накопленных на свалках в Астраханской области, оценивается более чем в 5,8 млн кубических метров. В регионе планируется обустроить несколько полигонов для хранения и переработки мусора, а также помочь сельским районам с утилизацией отходов жизнедеятельности животных - для этого задействуют биокомпостное оборудование. Власти региона рассчитывают ликвидировать пять свалок общей площадью почти 123 га до конца 2022 года.