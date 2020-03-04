Цена нефти Brent снизилась после новостей по ОПЕК+

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,35% - до $51,68 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI растет на 0,15% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти Brent снижается на фоне новостей о результатах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета (он является сопредседателем наравне с саудовским коллегой) до его завершения, сообщил ТАСС источник. В Вену Новак вернется уже 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+, где, как ожидается, он представит свой вариант развития соглашения о сокращении добычи нефти.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, выходя из секретариата после завершения встречи, подтвердил журналистам, что ОАЭ поддержали предложения по сокращению добычи нефти. При этом Мазруи не стал отвечать на вопрос, какие рекомендации обсуждались на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, отметив, что на следующем заседании ОПЕК они вновь будут рассматриваться.