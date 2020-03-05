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Распространение коронавируса нового типа

Поезда прекращают курсировать по маршруту Москва - Ницца - Москва из-за коронавируса

Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты без дополнительных сборов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Курсирование поездов по маршруту Москва - Ницца - Москва, который пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако, временно прекращается с 5 марта в связи с распространением коронавируса нового типа. В поезд 17/18 Москва - Ницца входят и прицепные вагоны Москва - Брест.

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Ранее РЖД сообщали, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты без дополнительных сборов. За возвратом денежных средств необходимо обращаться по месту приобретения билетов. В случае, если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата.

Поезд Москва - Ницца формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) курсирует раз в неделю, отправляясь по четвергам, в обратном направлении - раз в неделю по воскресеньям. На территории Италии, где зафиксировано максимальное в Европе количество инфицированных новым коронавирусом, поезд останавливается в том числе в Вероне, Милане и Генуе.

Согласно последней официальной информации, на данный момент в Италии 2706 заразившихся коронавирусом, 107 человек умерли. Случаи заражения выявлены почти во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" находятся в изоляции.

Альтернативные маршруты

Поезда при этом продолжат курсировать по остальным европейским маршрутам ФПК - например, Москва - Берлин (пролегает по территории Беларуси и Польши), Москва - Париж (пересекает Беларусь, Польшу и Германию) и Москва - Прага (по территории Беларуси и Польши).

В начале февраля на фоне коронавируса при этом приостановлено движение поездов по маршрутам Москва - Пекин, Чита - Маньчжурия (Китай), Москва - Туманган (Северная Корея).

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
АвстрияБелоруссияКНДРГерманияЧехияИталияМонакоРоссияКитайФранцияПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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