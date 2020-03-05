Неосвоенный Хабаровским краем 1 млрд рублей восстанавливают в бюджете России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Средства, которые Хабаровский край в 2019 году получил в рамках программы единой субсидии на создание социальных объектов и не смог освоить, восстанавливаются в бюджете РФ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

В 2019 году регионы Дальнего Востока не освоили около 2 млрд рублей субсидии на создание социальных объектов, из них 1,3 млрд рублей не израсходовал Хабаровский край. Как отмечал в феврале вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, неосвоенные средства, которые вернутся в казну из-за ошибок региональных властей, повторно выделяться регионам на эти цели не будут.

"Сейчас идет процедура восстановления. 1,1 млрд рублей восстанавливаем [в бюджете РФ]. Еще 0,25 млрд рублей под вопросом, они не были законтрактованы", - сказал собеседник агентства.

В Минвостокразвития РФ уточнили, что отставание Хабаровского края отчасти связано с паводками, от которых регион пострадал прошлым летом. Поэтому еще не решено, будет ли край привлечен к ответственности.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживают 6,6 млн человек (80% населения региона). В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО был построен 281 объект, выполнен капитальный ремонт 215 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобретено оборудование для 103 больниц и 103 фельдшерско-акушерских пунктов.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье в зоне паводков оказались 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1300 домов и 7380 придомовых территорий с населением 13195 человек.