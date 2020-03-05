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"Известия": Минтруд готовит законопроект о больничных и декретных выплатах напрямую из ФСС

Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную Думу - декабрь 2020 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, согласно которому все страховые выплаты работники будут получать не от работодателя, а напрямую от Фонда социального страхования (ФСС). Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным издания, речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.

"Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную Думу - декабрь 2020 года", - цитирует издание пресс-службу кабмина.

В "Единой России" газете сообщили, что готовы одобрить инициативу, если средства гражданам будут перечисляться своевременно. В "Справедливой России" заявили, что поддержат документ, "если его принятие не повлечет ущемления прав граждан". В КПРФ и ЛДПР также высказались о возможности поддержать законопроект.

Сейчас в России существует система, согласно которой выплату застрахованному работнику осуществляет работодатель, который подает документы, и ФСС компенсирует ему затраты.

С 2011 года в ряде регионов России реализуется проект "Прямые выплаты", который предусматривает перечисление пособий работникам непосредственно из Фонда социального страхования без посредника, которым до этого выступал работодатель. В октябре 2018 года глава фонда Андрей Кигим сообщал ТАСС, что ФСС планирует в 2021 году перейти на прямые выплаты по соцстрахованию. Собеседник агентства отмечал, что "это будет эффективно как для работодателей, у которых высвободятся оборотные средства, так и для работающих граждан, которые будут социально защищены и гарантированно получат причитающиеся выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию".

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