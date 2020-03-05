Глава компании "Конкорд" заявил суду США о невозможности предоставить требуемые документы

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель Евгений Пригожин направил в среду суду американского столичного округа Колумбия письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемая во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, не может предоставить властям страны запрашиваемые в рамках дела документы, поскольку не обладает ими.

Американская прокуратура ранее запросила у компании в том числе информацию о ее структуре, внутреннюю переписку сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и ООО "Агентство интернет-исследований". Власти США утверждают, что до этого фирма предоставила только часть запрошенных в рамках дела материалов. Суд столичного округа Колумбия обязал компанию выполнить запрос до 17:00 4 марта (01:00 мск 5 марта). Газета "Вашингтон таймс" сообщала, что в случае неисполнения требований "Конкорд" может подвергнуться штрафу.

"Я ознакомился с переводом на русский язык судебных запросов от 24 января 2020 года и от 10 февраля 2020 года и могу утверждать, что компания "Конкорд" выполнила оба запроса полностью, предоставив все документы, находившиеся у нее на хранении, под ее контролем или в собственности, которые соответствуют категориям судебных запросов", - говорится в заявлении Пригожина, с которым корр. ТАСС ознакомился в электронной базе данных суда. "Учитывая практики документооборота, <...> произвести поиск по некоторым категориям запрашиваемых документов не представлялось возможным ввиду их отсутствия", - отметил предприниматель.

В частности, Пригожин пояснил, что электронные письма компания хранит в течение трех месяцев, после чего те уничтожаются "как на уровне почтового сервера, так и на уровне рабочих станций". В связи с этим "для "Конкорд" не представляется возможным предоставить переписку по электронной почте за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года". Кроме того, "Конкорд" не ведет учет звонков и сообщений с мобильных телефонов сотрудников.

Пригожин также подчеркнул, что, помимо прочего, поручил главному бухгалтеру компании заняться поиском бумажных и электронных записей о каких-либо платежах в пользу ООО "Агентство интернет-исследований", ООО "Медиасинтез", ООО "Главсеть", ООО "Миксинфо", ООО "Азимут" и ООО "Новинфо" за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года. "Каких-либо записей обнаружено не было", - говорится в заявлении. Дополнительный поиск в системе "1С", которую компания использует для учета документов о платежах, результатов также не принес. "Компания "Конкорд" не предоставила документы в ответ на категорию [номер] два судебного запроса от 10 февраля 2020 года, так как компания "Конкорд" не совершала ни прямых, ни косвенных платежей в пользу "Агентства интернет-исследований" в период, обозначенный в судебном процессе", - добавил Пригожин.

Пригожин также подчеркнул, что с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года не был ни генеральным директором, ни должностным лицом, ни сотрудником компании "Конкорд менеджмент и консалтинг". "Соответственно, в распоряжении "Конкорд" не было никаких записей из расписания или распорядка дня, составленных мною или для меня. У "Конкорд" нет никаких документов, которые можно было бы предоставить в ответ на категорию [номер] один судебного запроса от 10 февраля 2020 года", - указывается в заявлении.

О разбирательстве

Планируется, что судебный процесс по делу "Конкорд" начнется в апреле.

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан России и трех российских организаций обвинения в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.