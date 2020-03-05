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Сервис для владельцев электрокаров с картой заправок создадут в России в 2023 году

Приложение станет бесплатным и будет доступно каждому, у кого есть электромобиль

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новый сервис для владельцев электромобилей создадут в России к 2023 году. Соответствующее мобильное приложение будет включать в себя карту с данными о месторасположении электрозаправочных станций, а также поможет рассчитать примерное время зарядки автомобиля. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель разработчика - НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев.

"Интерактивная карта появится в рамках платформы "Автодата" к 2023 году, - отметил он. - Приложение станет бесплатным и будет доступно каждому, у кого есть электромобиль. Открыв его, водитель сможет точно рассчитать свою поездку с учетом наличия электрозаправок на своем маршруте. Приложение также подскажет примерное время зарядки".

В НП "ГЛОНАСС" пояснили, что новый сервис будет способствовать более активному внедрению электротранспорта в России. "Сегодня в России зарегистрировано около 6 тысяч электромобилей. Если приложение станет массовым, рост электромобилей может повыситься на 10-15 процентов в ближайшие годы" - сказал Федосеев, отметив, что разработка сервиса уже началась.

При этом он уточнил, что приложение будет полезно всем владельцам "зеленого" транспорта, поскольку на карте будет отображаться информация о стоянках для велосипедов и самокатов. В перспективе в нем также могут появиться данные о местоположении газовых автозаправок.

Кроме того, разработчик планирует договориться с владельцами сервисов общественного питания, расположенными рядом электрозаправочными станциями, о предоставлении скидок для водителей электрокаров. "В связи с появлением у водителя дополнительного свободного времени, близлежащие кафе и рестораны смогут предложить владельцу электромобиля дополнительные скидки", - рассуждает Федосеев.

Проект сбора автомобильных данных

В 2019 году в России был официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Он реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в частности, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг и ГК "Роскосмос".

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