Соединительный пандус для реконструкции аэропорта Якутск обустроят в 2021 году

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Соединительный пандус, который обеспечит бесперебойную работу аэропорта Якутск во время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), обустроят в 2021 году. Пандус позволит использовать взлетную полосу на всю длину без ограничений по типам и взлетной массе воздушных судов, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2018 году. Первый этап работ охватил ремонт участка длиной 970 м. Тогда же были начаты работы по ремонту двух рулежных дорожек, которые были завершены в 2019 году. Также в 2019 году закончено строительство стоянки для обработки воздушных судов (ВС) противообледенительной жидкостью, проведены работы по водоотведению и засыпке прилежащих к летному полю водоемов. Ожидается, что этап реконструкции в 2021 году станет самым трудоемким. В это время для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной 1650 м. В соответствии с утвержденным проектом, работы проведут без прекращения полетов судов в условиях действующего аэропорта.

"Решением проблемы для бесперебойной работы аэропорта во время реконструкции ВПП является устройство соединительного пандуса на стыке реконструируемого и действующего участка ВПП. Это позволит эксплуатировать взлетную полосу на всю длину без ограничений по типам и взлетной массе воздушных судов. Мероприятия по обустройству пандуса начнутся в мае 2021 года и завершатся не ранее 15 октября 2021 года", - сказали в ведомстве.

На данный момент корректировка в проектной документации в части устройства пандуса на ВПП подтверждена соответствующими федеральными органами.

На реконструкцию ВПП (III очередь) в 2018-2021 годы предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 4,2 млрд рублей в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В 2019 году объем финансирования составил 1,6 млрд рублей.

Аэропорт Якутск - крупнейший международный аэропорт, расположенный на вечной мерзлоте. Он является полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур и используется в качестве запасного аэродрома и для технической посадки (дозаправки, технического обслуживания) на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.