{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Соединительный пандус для реконструкции аэропорта Якутск обустроят в 2021 году

Работы проведут без прекращения полетов судов
Описание
© Светлана Павлова/ТАСС

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Соединительный пандус, который обеспечит бесперебойную работу аэропорта Якутск во время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), обустроят в 2021 году. Пандус позволит использовать взлетную полосу на всю длину без ограничений по типам и взлетной массе воздушных судов, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2018 году. Первый этап работ охватил ремонт участка длиной 970 м. Тогда же были начаты работы по ремонту двух рулежных дорожек, которые были завершены в 2019 году. Также в 2019 году закончено строительство стоянки для обработки воздушных судов (ВС) противообледенительной жидкостью, проведены работы по водоотведению и засыпке прилежащих к летному полю водоемов. Ожидается, что этап реконструкции в 2021 году станет самым трудоемким. В это время для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной 1650 м. В соответствии с утвержденным проектом, работы проведут без прекращения полетов судов в условиях действующего аэропорта.

"Решением проблемы для бесперебойной работы аэропорта во время реконструкции ВПП является устройство соединительного пандуса на стыке реконструируемого и действующего участка ВПП. Это позволит эксплуатировать взлетную полосу на всю длину без ограничений по типам и взлетной массе воздушных судов. Мероприятия по обустройству пандуса начнутся в мае 2021 года и завершатся не ранее 15 октября 2021 года", - сказали в ведомстве.

На данный момент корректировка в проектной документации в части устройства пандуса на ВПП подтверждена соответствующими федеральными органами.

На реконструкцию ВПП (III очередь) в 2018-2021 годы предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 4,2 млрд рублей в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В 2019 году объем финансирования составил 1,6 млрд рублей.

Аэропорт Якутск - крупнейший международный аэропорт, расположенный на вечной мерзлоте. Он является полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур и используется в качестве запасного аэродрома и для технической посадки (дозаправки, технического обслуживания) на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Многоуровневую парковку построят во Владивостоке по единой субсидии к концу 2021 года
Минвостокразвития выделило региону около 400 млн рублей на строительство парковок, чтобы решить одну из самых важных инфраструктурных проблем города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС