"Известия": единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Предложенная спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко единая государственная политика по формированию тарифов на электроэнергию предполагает установление верхней границы цен и не приведет к увеличению существующих тарифов в регионах РФ. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на члена комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

28 февраля Матвиенко на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации обратила внимание на разницу в региональных тарифах на электроэнергию и предложила ввести единую госполитику по их формированию. По данным "Известий", Мишустин уже поручил проработать эту инициативу.

"Председатель СФ Валентина Матвиенко имела в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования. Тарифы будут определяться по двум направлениям. Во-первых, неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. <...> Во-вторых, конечно, нам придется прибегнуть к федеральному субсидированию, потому что введение единой политики формирования цен не должно повлечь увеличение уже существующих в регионах. Сегодня средний тариф - 3,4 рубля за 1 кВт/ч. Цена по всей стране должна быть ниже этого показателя", - цитирует издание Семенова.

Как пояснил "Известиям" член комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, "цены не будут одинаковыми в каждом регионе ввиду объективных особенностей, но должен быть установлен потолок". "Устанавливать "среднюю температуру по больнице" в данном случае было бы неправильно. Но сократить разрыв [между регионами], конечно, необходимо", - сказал парламентарий.