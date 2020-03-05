Многоуровневую парковку построят во Владивостоке по единой субсидии к концу 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Многоуровневая автомобильная парковка откроется во Владивостоке до конца 2021 года, ее построят на средства единой субсидии на развитие центров экономического роста Дальнего Востока. Таким образом регион начнет решать одну из самых острых инфраструктурных проблем города, сообщила ТАСС министр экономического развития края Наталья Набойченко.

О необходимости строительства парковок в оживленных районах Владивостока заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в октябре 2019 года. По поручению вице-премьера Минвостокразвития направило в Приморье около 400 млн рублей на строительство. В середине февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что первые государственные парковки на 500 машиномест появятся во Владивостоке к концу 2020 года.

"До 2021 года завершится выполнение работ визуально. Завершим работы по ремонту автомобильных дорог города, а также второй этап ремонта фасадов домов Владивостока. Будет также положено начало решения одной из ряда острых инфраструктурных проблем Владивостока, к концу 2021 года планируется открытие многоуровневой автомобильной парковки", - сообщила ТАСС Наталья Набойченко.

Всего в рамках единой субсидии Приморью до конца 2021 года предстоит освоить примерно 4,7 млрд рублей и реализовать 20 мероприятий. В частности, в 2020-м предстоит ввести в эксплуатацию детский сад на улице Маковского во Владивостоке, переключить городские сточные коллекторы на новый строящийся коллектор, провести капитальный ремонт в больницах во Владивостоке и Хасанском районе, а также оснастить современным оборудованием 13 медицинских учреждений в девяти муниципалитетах.

"Будет введен современный детский сад на 240 мест в быстрорастущем и развивающемся районе Владивостока. Около 600 детей получат новые места в современной школе города Большой Камень. В рамках культурного развития откроется исторический парк "Россия - Моя история" во Владивостоке, а также будет построен центр культурного развития в г. Большой Камень", - отметила Набойченко. Развитию спорта помогут новый крытый тренировочный каток в Уссурийске и физкультурно-спортивный комплекс в поселке Славянке Хасанского района.

Единая субсидия

В октябре 2019 года вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставанием. На совещании в феврале он сообщил, что регионы не смогут повторно получить средства по программе, если до этого их не освоили. В январе во Владивостоке Трутнев отметил, что Приморье показало один из худших результатов по освоению средств. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов после осмотра стройплощадок в феврале заявил, что чиновники, которые вновь допустят срыв сроков строительства социальных объектов в приморском Большом Камне по единой субсидии, должны будут покинуть свои должности.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, или 6,6 млн человек. В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО был построен 281 объект, выполнен капремонт 215 соцучреждений и объектов инфраструктуры, приобретено оборудование для 103 больниц и 103 ФАПов.