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Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США

Ранее сообщалось, что американский промышленный индекс Dow Jones взлетел на 1173 пункта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением котировок акций на фоне мощного роста на Уолл-стрит. Индекс Hang Seng поднялся на 126 пунктов (0,48%) - до значения 26348, свидетельствуют данные этой площадки.

Вслед за этим рост превысил 1%. Положительная динамика передалась 44 из 50 ведущих "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с высокотехнологичным производством, фармацевтикой, продуктами питания. На 4% подорожали бумаги холдинга AAC Technologies  - поставщика компонентов для Apple.

Улучшению деловой активности способствовала позитивная волна из-за океана. В среду американский промышленный индекс Dow Jones взлетел на 1173 пункта (4,53%) на фоне внутриполитических событий, связанных с предвыборной гонкой в стране.

Вместе с тем аналитики прогнозируют в ближайшей перспективе сильную волатильность на рынках и возможную новую волну спада после периода роста последних дней. Они указывают на ряд сдерживающих факторов, связанных со слабыми внутрикорпоративными отчетами компаний, ухудшением ситуации в целом ряде отраслей экономики из-за коронавируса.

Так, Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила о падении продаж легковых автомобилей в Китае на 80% по итогам февраля. Серьезные убытки в минувшем месяце также зафиксировали ведущие ювелирные ритейлеры в материковом Китае и Гонконге, операторы казино в Макао, ресторанные сети и авиакомпании.

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Китай
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