В Роскачестве рассказали, какие розовые вина лучше покупать в 2020 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Роскачество советует покупать максимально свежие розовые вина урожая 2018-2019 годов. Об этом говорится в сообщении организации.

"К розовым винам, как ни к одной другой категории, применимо правило "пить сейчас". Недорогие позиции лучше всего покупать не позднее, чем через год-полтора после сбора урожая. Вина 2019 года представлены на полках пока не слишком широко, поэтому стоит ориентироваться на урожай 2018 года", - отметили в организации.

Эксперты также рекомендуют ориентироваться на географические индикаторы "Вино защищенного географического указания" и "Вино защищенного наименования места происхождения", которые являются признаком того, что вино произведено на 100% из российского винограда. Кроме того, как отметили эксперты, плюсом может быть и указание на этикетке сорта винограда.

В Роскачестве напомнили, что один из главных врагов любого вина - это прямые солнечные лучи. В связи с этим эксперты рекомендуют при выборе вин в магазине обратить внимание на то, не попадает ли дневной свет на полку с "розе". "Еще до покупки можно определить, насколько хорошо чувствует себя вино в бутылке - желтоватый оттенок будет свидетельствовать об окислении. Качественное розовое вино должно иметь цвет в широкой гамме от бледного "лососевого" цвета до яркого розового", - отметили в Роскачестве.

Рейтинг Роскачества

Роскачество в рамках "Винного гида России", созданного совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России, представило рейтинг розовых вин, произведенных из российского винограда. Аккредитованные закупщики приобрели в розничной торговле 35 образцов. Большую часть выборки составили сухие розовые вина - 19 образцов. Как и в прошлом году, почти половина исследованных образцов (46%) получила высокие дегустационные оценки экспертов Роскачества и рекомендована к покупке, сообщили в организации.

В топ исследования вошли розовые вина из крупнейших винодельческих регионов России - Крыма, Севастополя и Краснодарского края. "Если более детально взглянуть на географию "розового" виноделия, качественные вина в розовом стиле производят на Таманском полуострове, в регионе Новороссийска и в относительно новом для виноделия районе Восточного Приазовья. На Крымском полуострове виноград для создания качественных розовых вин выращивают в Солнечной долине, в Бахчисарайском районе, а также на территории Севастополя", - сообщили в Роскачестве.

Что касается сортового состава розовых вин, большая часть качественных образцов была сделана из красных сортов винограда - Каберне Совиньон и Каберне Фран. Российские виноделы также используют для розовых вин виноград сортов Мальбек, Пино Нуар и ряда других.

"В России пока "премиальных" розе совсем немного, производятся они ограниченными тиражами, а найти их непросто. Наиболее распространены недорогие розовые вина. Исследование Роскачества вновь опровергло миф о том, что качественные вина слишком дороги. Только два вина из топа исследования перешагнули планку в 500 рублей. Качественное розовое вино можно найти на полках даже по цене 300-400 рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.